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Зеленський знайшов послу Андрію Мельнику нову роботу

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Зеленський знайшов послу Андрію Мельнику нову роботу
Мельник раніше обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія
фото з відкритих джерел

Президент України звільнив Андрія Мельника з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Мельника Постійним представником України при Організації Обʼєднаних Націй. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Указ президента.

Андрій Мельник, який раніше обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Федеративній Республіці Бразилія, тепер буде представляти інтереси України в ООН. Призначення відбулося 7 квітня 2025 року, відповідно до указу №215/2025.

Указ президента про призначення
Указ президента про призначення
скріншот

Як відомо, минулого року Посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН.

Тоді Мельник розповів, що робота на посаді посла в ООН йому була би цікавою, якби така пропозиція надійшла.

«Зі мною про це (призначення) на жодному рівні ніхто не говорив», – зазначив раніше дипломат.

В інтерв’ю «Главкому» Андрій Мельник розповів про тектонічні зміни у німецькому політикумі, загрозу зростання підтримки України та наслідки інформаційної спецоперації проти України у справі розслідування підриву «Північного потоку – 2».

Дипломат також різко розкритикував кадрову політику українського МЗС та пояснив, чому велика українська діаспора у Бразилії жодним чином не впливає на проросійський курс цієї держави.

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Теги: ООН Андрій Мельник

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