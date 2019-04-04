Умер известный кинорежиссер Георгий Данелия



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Георгий Данелия

Деятелю кино было 88 лет. Он долго болел и лежал в реанимации. Георгий Данелия не смог победить недуг

С февраля режиссер проходил лечение в больнице от воспаления легких.

Режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет. Близкие подтвердили, что кинодеятель ушел из жизни. В течение нескольких недель он находился в больнице под присмотром врачей. То и дело появлялась информация в СМИ о его самочувствии. Данелия попал в больницу с воспалением легких еще в феврале. Врачи ввели его в искусственную кому, чтобы его дыхание оставалось стабильным.

За несколько дней до смерти супруга режиссера Галина утверждала, что он пришел в сознание и даже с ней общался.

Ранее врачи полагали, что у Георгия Николаевича рак легких, но после взятых анализов поставили точный диагноз. В детстве режиссер переболел туберкулезом, а в течение всей жизни много курил. Последние годы он везде должен был пользоваться кислородным аппаратом, поэтому носил с собой переносную машинку для дыхания весом четыре килограмма.

Георгий Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года, но в раннем возрасте переехал в Москву. В 50-х годах он окончил Московский архитектурный институт и работал архитектором в Институте проектирования городов. В 1959-м Данелия окончил Высшие режиссерские курсы при «Мосфильме» в мастерской Михаила Калатозова. Дебютная картина «Сережа» по одноименной повести Веры Пановой получила Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

Джерело: starhit.ru