День рождения Железного человека: Роберту Дауни-младшему исполняется 53

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Роберт Дауни-младший родился 4 апреля 1965 года в семье режиссера, актера и продюсера Роберта Дауни

Роберт Дауни-младший пробует силы на телевидении, а в 1987 году получает главную роль в молодежной комедии «Специалист по съему».

Харизматического актера зовут в новые комедийные проекты, но тот с радостью берется за роль трудного подростка в фильме «Меньше нуля».

В 1992 году Роберт Дауни-младший играет Чарли Чаплина в одноименном фильме. Роберт даже был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

И вот, с 1992 года Роберт - уже многообещающий актер, которого норовит заполучить каждый режиссер.

Практически каждая роль Дауни-младшего положительно принимается критиками. Так было и с работой в фильме «Поцелуй навылет» и «Мех» с Николь Кидман, где киноактер играл человека, полностью покрытого волосами.

Оглушительная популярность приходит к американцу с участием во франшизе «Железный человек». Кроме того, сегодня полюбившийся персонаж появляется еще и в «Мстителях».

Эти киноленты – главные работы в творческой биографии актера. В дальнейшем фильмы станут своеобразными сериалами, а зрители не устанут требовать продолжения полюбившихся кинолент.

В 2008 году Дауни-младший снова в шаге от «Оскара» и «Золотого глобуса» за роль в фильме «Солдаты неудачи» Стиллера. В 2009 году Роберт играет Шерлока Холмса в картине Гая Ричи. Такие роли не раз положительно будут вспоминать кинокритики.