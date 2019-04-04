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    Шоу-биз

    День рождения Железного человека: Роберту Дауни-младшему исполняется 53

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    День рождения Железного человека: Роберту Дауни-младшему исполняется 53
    lenta.ru

    Роберт Дауни-младший родился 4 апреля 1965 года в семье режиссера, актера и продюсера Роберта Дауни

    Роберт Дауни-младший пробует силы на телевидении, а в 1987 году получает главную роль в молодежной комедии «Специалист по съему».

    Харизматического актера зовут в новые комедийные проекты, но тот с радостью берется за роль трудного подростка в фильме «Меньше нуля».

    В 1992 году Роберт Дауни-младший играет Чарли Чаплина в одноименном фильме. Роберт даже был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус».

    И вот, с 1992 года Роберт - уже многообещающий актер, которого норовит заполучить каждый режиссер.

    Практически каждая роль Дауни-младшего положительно принимается критиками. Так было и с работой в фильме «Поцелуй навылет» и «Мех» с Николь Кидман, где киноактер играл человека, полностью покрытого волосами.

    Оглушительная популярность приходит к американцу с участием во франшизе «Железный человек». Кроме того, сегодня полюбившийся персонаж появляется еще и в «Мстителях».

    Эти киноленты – главные работы в творческой биографии актера. В дальнейшем фильмы станут своеобразными сериалами, а зрители не устанут требовать продолжения полюбившихся кинолент.

    В 2008 году Дауни-младший снова в шаге от «Оскара» и «Золотого глобуса» за роль в фильме «Солдаты неудачи» Стиллера. В 2009 году Роберт играет Шерлока Холмса в картине Гая Ричи. Такие роли не раз положительно будут вспоминать кинокритики.

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