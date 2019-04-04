Уилл Смит станцевал в болливудском фильме



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Уилл Смит

Вот уж чего многие не ожидали увидеть, так это звезду «Плохих парней» и «Аладдина» в декорациях индийского фильма

Однако Уилл Смит продолжает удивлять поклонников. Он уже станцевал на вершине моста, пробежал марафон, а теперь выполнил ещё один пункт из своего списка желаний — станцевал в болливудском стиле.

Пока фанаты актёра всё еще не могут сойтись во мнении, нравится им образ Уилла в грядущем «Аладдине» или нет, он не теряет времени зря. На своей странице в Facebook звезда публикует видеоматериалы под названием Will Smith's Bucket List и в последней серии поделился со зрителями кадрами из своего путешествия по Индии. Уилл пообщался с легендами Болливуда в лице актёра Ранвира Сингха и режиссёра Карана Джохара, а также принял участие в съёмках фильма «Студент года 2», станцевав вместе с актёрами.

Перед тем, как присоединиться к остальным танцорам, Смит сделал откровенное признание: «Я не умею танцевать. Делая различные записи и снимаясь в фильмах, я создал иллюзию того, что хорош в танцах, но на деле это не так. Так что я немного нервничаю». Актёра подучили хореографии, и он отлично справился с поставленной задачей. Позже Уилл с восторгом отметил, что танцы в болливудском стиле оказались гораздо сложнее, чем он думал. «Я в этом бизнесе уже 30 лет, но этот самый момент заставил меня вспомнить, почему я этим до сих пор занимаюсь», — поделился актёр.

Джерело: popcornnews