  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Уилл Смит станцевал в болливудском фильме

    • Розсилка
    Уилл Смит - Уилл Смит станцевал в болливудском фильме
    Уилл Смит

    Вот уж чего многие не ожидали увидеть, так это звезду «Плохих парней» и «Аладдина» в декорациях индийского фильма

    Однако Уилл Смит продолжает удивлять поклонников. Он уже станцевал на вершине моста, пробежал марафон, а теперь выполнил ещё один пункт из своего списка желаний — станцевал в болливудском стиле.

    Пока фанаты актёра всё еще не могут сойтись во мнении, нравится им образ Уилла в грядущем «Аладдине» или нет, он не теряет времени зря. На своей странице в Facebook звезда публикует видеоматериалы под названием Will Smith's Bucket List и в последней серии поделился со зрителями кадрами из своего путешествия по Индии. Уилл пообщался с легендами Болливуда в лице актёра Ранвира Сингха и режиссёра Карана Джохара, а также принял участие в съёмках фильма «Студент года 2», станцевав вместе с актёрами.

    Перед тем, как присоединиться к остальным танцорам, Смит сделал откровенное признание: «Я не умею танцевать. Делая различные записи и снимаясь в фильмах, я создал иллюзию того, что хорош в танцах, но на деле это не так. Так что я немного нервничаю». Актёра подучили хореографии, и он отлично справился с поставленной задачей. Позже Уилл с восторгом отметил, что танцы в болливудском стиле оказались гораздо сложнее, чем он думал. «Я в этом бизнесе уже 30 лет, но этот самый момент заставил меня вспомнить, почему я этим до сих пор занимаюсь», — поделился актёр.

    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    знаменитости кино актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ