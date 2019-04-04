Сборы фильма «Капитан Марвел» превысили миллиард долларов



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Сборы фильма «Капитан Марвел» превысили миллиард долларов

Супергеройский фильм «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в главной роли собрал в мировом прокате более 1 млрд долларов — 358 млн в США и 645 млн в остальном мире.

Фильм стал седьмым проектом, входящим в Кинематографическую вселенную Marvel, который добрался до этой цифры. Ранее больше миллиарда в прокате собирали все три части «Мстителей», «Чёрная пантера» и триквелы «Железного человека» и «Первого мстителя». Всего 21 фильм MCU на данный момент заработали 18,5 млрд долларов.

После столкновения с враждующими инопланетными расами пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой. Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу.

«Капитан Марвел» — первый фильм студии с женщиной в главной роли. Режиссёрами картины стали Анна Боден и Райан Флек. В фильме также снимались Джуд Лоу, Сэмюэль Л. Джексон, Бен Мендельсон, Аннетт Бенинг и другие.

Сейчас Marvel работает над ещё одним «женским» фильмом — сольной картиной о Чёрной вдове.

Джерело: Киноафиша