Умер муж королевы Елизаветы II. Что нужно знать о герцоге Эдинбургском Филиппе

Принц Филипп скончался за два месяца до своего 100-летия

В Великобритании скончался супруг Елизаветы II Принц Филипп. Ему было 99 лет. Об этом пишет официальный аккаунт королевской семьи в Twitter.

«С глубокой скорбью Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке», — сообщается в публикации.

В феврале 2021 года принц был госпитализирован в связи с неизвестной инфекцией и операцией на сердце. Его выписали в конце марта после 28 дней, проведенных в больнице.

До свадьбы с Елизаветой герцог носил титулы принца Греции и Дании, был военным и исповедовал православие. Принц Филипп и королева Елизавета II поженились 20 ноября 1947 года и прожили вместе более 70 лет. Их свадьба транслировалась BBC для более чем 200 млн людей по всему миру.

Принц Филипп известный шутник, но многих его юмор вгоняет в ступор, потому что часто он очень тонко граничит с грубостью. В 2000 году в Великобритании вышла книга с его цитатами. Вот одна из них, которая недавно внезапно приобрела вторую жизнь: «Многие думают, что у нас царит жесткая классовая система, но ведь и герцогам случалось жениться на хористках. Некоторые даже на американках женились».

После смерти принцессы Дианы именно принц Филипп уговорил принцев Уильяма и Гарри пойти следом за гробом. Он уверил их, что если они откажутся, то всегда будут жалеть об этом. Сам он решил пойти с ними, чтобы мальчикам было легче. Во взрослом возрасте оба принца вспоминали, что позже были благодарны дедушке за его совет и настойчивость.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский не раз был признан одним их самых красивых мужчин в Великобритании. И всего 5 лет назад Филипп был на 33 месте в списке самых стильно одетых знаменитостей Англии по версии журнала GQ.

Принц Филипп основал собственную награду имени герцога Эдинбургского. Это произошло в 1956 году. За все время более 4 миллионов участников из 90 стран приняли участие в программе, которая призвана помочь самореализации молодых людей.

Филипп стал известен общественности своими острыми и иногда неполиткорректным шутками. Последний раз принц официально появился на публике в 2017 году на благотворительном марафоне в поддержку британской морской пехоты. За свое пребывание на британском престоле Филипп провел более 22 000 официальных мероприятий.