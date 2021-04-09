У Тины Кароль расстегнулось платье во время съемок телешоу (видео)

Реакция артистки приятно удивила

Во время шестого эпизода шоу пародий «Липсинк баттл» с певицей и ведущей проекта Тиной Кароль произошел конфуз.

Во время объявления пары участников, которые должны были показывать свои пародии, у звезды случайно расстегнулось платье. Произошло это после того, как участник, танцовщик Евгений Кот продемонстрировал свой стальной прокачанный пресс.

У Тины расстегнулась верхняя часть наряда. Артистка вовремя успела схватить платье, которое едва не обнажило ее формы. С искренним смехом Кароль успела спрятаться за свою стойку ведущей.

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«Прекрати показывать свой пресс. Ты видишь, что с ней происходит», — прокомментировал инцидент соведущий Тины, рэпер и продюсер Потап.

Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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