У Тины Кароль расстегнулось платье во время съемок телешоу (видео)
Реакция артистки приятно удивила
Во время шестого эпизода шоу пародий «Липсинк баттл» с певицей и ведущей проекта Тиной Кароль произошел конфуз.
Во время объявления пары участников, которые должны были показывать свои пародии, у звезды случайно расстегнулось платье. Произошло это после того, как участник, танцовщик Евгений Кот продемонстрировал свой стальной прокачанный пресс.
У Тины расстегнулась верхняя часть наряда. Артистка вовремя успела схватить платье, которое едва не обнажило ее формы. С искренним смехом Кароль успела спрятаться за свою стойку ведущей.
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«Прекрати показывать свой пресс. Ты видишь, что с ней происходит», — прокомментировал инцидент соведущий Тины, рэпер и продюсер Потап.
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