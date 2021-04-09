  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    У Тины Кароль расстегнулось платье во время съемок телешоу (видео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Певица Тина Кароль - У Тины Кароль расстегнулось платье во время съемок телешоу (видео)
    Певица Тина Кароль

    Реакция артистки приятно удивила

    Во время шестого эпизода шоу пародий «Липсинк баттл» с певицей и ведущей проекта Тиной Кароль произошел конфуз.

    Во время объявления пары участников, которые должны были показывать свои пародии, у звезды случайно расстегнулось платье. Произошло это после того, как участник, танцовщик Евгений Кот продемонстрировал свой стальной прокачанный пресс.

    У Тины расстегнулась верхняя часть наряда. Артистка вовремя успела схватить платье, которое едва не обнажило ее формы. С искренним смехом Кароль успела спрятаться за свою стойку ведущей.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Канал 1+1 Офіційна сторінка (@1plus1_ua)

    «Прекрати показывать свой пресс. Ты видишь, что с ней происходит», — прокомментировал инцидент соведущий Тины, рэпер и продюсер Потап.

    Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

    В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

    Читайте также: Почему в сети обсуждают чулки жены Байдена
    Теги: знаменитости самые сексуальные Тина Кароль шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies