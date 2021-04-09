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    Монатик с женой снялись в чувственной фотосессии для модного глянца

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    Дмитрий Монатик с женой - Монатик с женой снялись в чувственной фотосессии для модного глянца
    Дмитрий Монатик с женой

    Супруги украсили страницы модного глянца

    Украинский артист и продюсер Дмитрий Монатик порадовал новой фотосессией.

    Артист принял участие в съемках для апрельского выпуска Vogue Украина. В Сети уже появилось атмосферный черно-белый ролик со съемочной площадки фотосессии. Автором съемок выступил Lesha Lich.

    Отметим, что во время съемок компанию Дмитрию Монатику составила его жена и концертный менеджер Ирина Монатик. Для Ирины появление на страницах Vogue стала дебютным. Влюбленные Дмитрий и Ирина на площадке мило улыбались друг другу и флиртовали друг с другом.

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    Публикация от Vogue UA (@vogue_ukraine)

    Фанатам Монатика будет интересно оценить его образы, которые он во время фотосета примерил немало — здесь и рваный стильный свитер, и оригинальная шляпуа, и красивый свитшот и фирменная вязаная шапка Дмитрия и много других луков.

    Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

    В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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