Монатик с женой снялись в чувственной фотосессии для модного глянца

Супруги украсили страницы модного глянца

Украинский артист и продюсер Дмитрий Монатик порадовал новой фотосессией.

Артист принял участие в съемках для апрельского выпуска Vogue Украина. В Сети уже появилось атмосферный черно-белый ролик со съемочной площадки фотосессии. Автором съемок выступил Lesha Lich.

Отметим, что во время съемок компанию Дмитрию Монатику составила его жена и концертный менеджер Ирина Монатик. Для Ирины появление на страницах Vogue стала дебютным. Влюбленные Дмитрий и Ирина на площадке мило улыбались друг другу и флиртовали друг с другом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue UA (@vogue_ukraine)

Фанатам Монатика будет интересно оценить его образы, которые он во время фотосета примерил немало — здесь и рваный стильный свитер, и оригинальная шляпуа, и красивый свитшот и фирменная вязаная шапка Дмитрия и много других луков.

Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

Читайте также: Почему в сети обсуждают чулки жены Байдена