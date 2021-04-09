Макс Барских стал амбассадором совместного продукта французского стриминг-сервиса оператора в Беларуси

Французский стриминговый сервис Deezer основан в 2007 году

Компания А1 и Макс Барских объявили о сотрудничестве, в рамках которого певец стал лицом масштабной рекламной кампании продукта А1 Xplore Music от Deezer в Беларуси.

Французский стриминговый сервис Deezer основан в 2007 году и сегодня входит в топ-5 онлайн-сервисов по прослушиванию музыки во всем мире.

18 февраля в Deezer объявили о коллаборации с компанией А1 и запуске совместного продукта — А1 Xplore Music от Deezer.

Запуск А1 Xplore Music с привлечением Макса Барских — одна из самых масштабных рекламных кампаний с участием медийной персоны в Беларуси за последние 10 лет, охватившая миллионную аудиторию как через диджитал-каналы, так и в оффлайне. По масштабу с ней может сравниться только реклама игры World of Tanks с голливудскими актерами.

Представители A1: «Перед нами стояла непростая задача: познакомить всю страну с премиальным брендом, который в СНГ до сих пор был известен относительно мало. Для кампании нужен был артист со 100%-ной узнаваемостью, который мог бы при этом подчеркнуть европейское происхождение Deezer».

После долгих исследований единогласным решением A1 и Deezer был выбран Макс Барских.

«Украинское происхождение артиста, популярность у разных сегментов русскоязычной аудитории во всех странах СНГ, яркий образ, мирового уровня видеоклипы и прогрессивное звучание – все это созвучно нашим ценностям», — так в А1 комментируют свой выбор.

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В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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