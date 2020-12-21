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    Жизнь

    Умер создатель культового мультфильма «Ну, погоди!»

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    Умер создатель культового мультфильма «Ну, погоди!»

    По мотивам юмористических рассказов Александра Курляндского снимали эпизоды в детском киножурнале «Ералаш»

    21 декабря умер советский писатель, драматург и мультипликатор Александр Курляндский. О смерти мультипликатора сообщили его близкие, пишут росСМИ.

    Курляндскому было 82 года.

    Причина смерти драматурга не уточняется.

    К сведению, Курляндский был создателем популярного советского мультсериала «Ну, погоди!». Именно с него писатель дебютировал в мультипликации.

    «Ну погоди!» ─ культовый советский мультсериал. Пилотный выпуск мультике был снят в 1969 году режиссером Геннадием Сокольским, в том же году вышел первый выпуск основного мультсериала. Сюжет мультфильма рассказывает о постоянные попытки Вовка съесть Зайца, заканчивающиеся неудачами.

    Также Курляндский известен как один из создателей мультфильмов «Возвращение блудного попугая» и «Веселая карусель». По мотивам его юмористических рассказов снимали эпизоды в детском киножурнале «Ералаш».

    Фильмография драматурга насчитывает более 60 работ.

    Кроме того, Курляндский стал автором серьезной и пародийной литературы для взрослых.

    Теги: знаменитости умер писатель
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