Умер создатель культового мультфильма «Ну, погоди!»

По мотивам юмористических рассказов Александра Курляндского снимали эпизоды в детском киножурнале «Ералаш»

21 декабря умер советский писатель, драматург и мультипликатор Александр Курляндский. О смерти мультипликатора сообщили его близкие, пишут росСМИ.

Курляндскому было 82 года.

Причина смерти драматурга не уточняется.

К сведению, Курляндский был создателем популярного советского мультсериала «Ну, погоди!». Именно с него писатель дебютировал в мультипликации.

«Ну погоди!» ─ культовый советский мультсериал. Пилотный выпуск мультике был снят в 1969 году режиссером Геннадием Сокольским, в том же году вышел первый выпуск основного мультсериала. Сюжет мультфильма рассказывает о постоянные попытки Вовка съесть Зайца, заканчивающиеся неудачами.

Также Курляндский известен как один из создателей мультфильмов «Возвращение блудного попугая» и «Веселая карусель». По мотивам его юмористических рассказов снимали эпизоды в детском киножурнале «Ералаш».

Фильмография драматурга насчитывает более 60 работ.

Кроме того, Курляндский стал автором серьезной и пародийной литературы для взрослых.