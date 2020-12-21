  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Бывшая жена Кернеса показала фото их счастливой молодости

    • Розсилка
    Политик Геннадий Кернес - Бывшая жена Кернеса показала фото их счастливой молодости
    Политик Геннадий Кернес

    Покойный политик любил корчить гримасы во время фотографирования

    Бывшая жена Геннадия Кернеса фотографией напомнила о том, каким Кернес был много лет назад. На фото, которое как воспоминание выбрала Галина Привалова, Кернес  во время застолья корчит гримасу.

    «При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь», — подписала фото бывшая жена Кернеса.

    screenshot_4_69

    У Галины Приваловой и Геннадия Кернеса есть сын Даниил. Ему сейчас 32 года, он женат и имеет детей.

    Напомним, что пасынок покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский отреагировал на его смерть и написал трогательные слова о нем. 26-летний парень говорит, что в детстве попросил разрешения называть Геннадия Кернеса папой. На что Кернес ответил, что это сделает его «самым счастливым человеком на земле».

     

    Теги: знаменитости умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies