Бывшая жена Кернеса показала фото их счастливой молодости

Покойный политик любил корчить гримасы во время фотографирования

Бывшая жена Геннадия Кернеса фотографией напомнила о том, каким Кернес был много лет назад. На фото, которое как воспоминание выбрала Галина Привалова, Кернес во время застолья корчит гримасу.

«При всех раскладах и нелюбви к нему многих, мало кому удастся прожить такую яркую жизнь», — подписала фото бывшая жена Кернеса.

У Галины Приваловой и Геннадия Кернеса есть сын Даниил. Ему сейчас 32 года, он женат и имеет детей.

Напомним, что пасынок покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса Родион Гайсинский отреагировал на его смерть и написал трогательные слова о нем. 26-летний парень говорит, что в детстве попросил разрешения называть Геннадия Кернеса папой. На что Кернес ответил, что это сделает его «самым счастливым человеком на земле».