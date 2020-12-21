Оля Полякова рассказала о сексуальном воспитании дочерей

Певица и детектив шоу «Маска» на канале «Украина» — героиня нового выпуска журнала «Отдохни»

Певица Оля Полякова всегда удивляет кардинальной сменой имиджа и уже который год подряд ее внешний вид становится предметом обсуждений и восторженных отзывов. В новом номере «Отдохни» певица примеряет стильную ультра короткую стрижку и делится неожиданными признаниями:

«Да кто меня знает, какая я в жизни? Может, на самом деле у меня короткие каштановые волосы с перманентной завивкой?».

В канун Нового года Полякова подводит итоги и рассказывает каким для нее выдался 2020-й: «Экономить, конечно, пришлось. В первую очередь ненужными сегодня оказались одежда и обувь. Думаю, брендомания скоро сойдет на нет. Раньше ты покупал кофту Yves Saint Laurent и носил ее 15 лет, а сейчас зачем 15 лет носить кофту? Она уже в следующем сезоне надоест. У меня 14 шуб, которые я летом храню в холодильнике. Плачу за это деньги и не понимаю зачем: за 2 года ни разу натуральную шубу не надела. Считаю, это уже моветон».

Но больше всего, по словам Оли, кризис затронул ее профессиональную сферу: «Музыкальный бизнес, я считаю, пострадал больше всех в этом мире». Но предаваться унынию — совсем не в духе певицы, которая остается невозмутимой даже в самых сложных ситуациях.

Невозмутимость Оля сохраняет даже в вопросах сексуального воспитания своих дочерей: «Мои дети сексуально образованны». Несмотря на то, что девочки разного возраста (Маше — 15 лет, Алисе — 9), Полякова умеет находить общий язык с каждой: «Маша общается с мальчиком, но я точно знаю, что у них еще ничего не было. С ней говорю о том, чем чреваты незащищенные отношения. С Алисой пока — о том, что она должна знать свои границы и не позволять никому прикасаться к ней. Думаю, в 9 лет знать о способах контрацепции еще не нужно» - рассказывает певица.