Билык, Кароль, Пономарев и Дзидзьо подарили стране совместную колядку
Александр Пономарев, Тина Кароль, Ирина Билык, Дзидзьо, Олег Скрипка и Alekseev записали видео на студии «З ранку до ночі».
Артисты исполнили колядку «Новая радость стала»
Известные украинские артисты Александр Пономарев, Тина Кароль, Ирина Билык, Дзидзьо, Олег Скрипка и Alekseev порадовали украинцев музыкальным подарком к грядущим праздникам. Звезды совместно исполнили колядку «Новая радость стала».
Видео появилось на YouTube-канале Александра в рамках проекта «Пономарев лайф студио», где каждая песня записывается с одного дубля и исключительно вживую.
Артисты записали видео на студии Александра Пономарева «З ранку до ночі».
Пользователей растрогала колядка в исполнении звезд и в своих комментариях к видео они оставили кучу приятных сообщений.