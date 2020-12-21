  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Билык, Кароль, Пономарев и Дзидзьо подарили стране совместную колядку

    • Розсилка
    <p>Александр Пономарев, Тина Кароль, Ирина Билык, Дзидзьо, Олег Скрипка и Alekseev записали видео на студии &laquo;З ранку до ночі&raquo;.</p> <div></div> - Билык, Кароль, Пономарев и Дзидзьо подарили стране совместную колядку

    Александр Пономарев, Тина Кароль, Ирина Билык, Дзидзьо, Олег Скрипка и Alekseev записали видео на студии «З ранку до ночі».

    Артисты исполнили колядку «Новая радость стала»

    Известные украинские артисты Александр Пономарев, Тина Кароль, Ирина Билык, Дзидзьо, Олег Скрипка и Alekseev порадовали украинцев музыкальным подарком к грядущим праздникам. Звезды совместно исполнили колядку «Новая радость стала».

    Видео появилось на YouTube-канале Александра в рамках проекта «Пономарев лайф студио», где каждая песня записывается с одного дубля и исключительно вживую.

    Артисты записали видео на студии Александра Пономарева «З ранку до ночі».

    screenshot_9_10_01

    Пользователей растрогала колядка в исполнении звезд и в своих комментариях к видео они оставили кучу приятных сообщений.

    Теги: знаменитости Тина Кароль Ирина Билык
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies