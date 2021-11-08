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    «Танцы со звездами». Из проекта вылетела популярная певица

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    Певица Александра Зарицкая - «Танцы со звездами». Из проекта вылетела популярная певица
    Певица Александра Зарицкая

    Кто вылетел из проекта в шаге от четвертьфинала

    Вчера состоялся десятый прямой эфир шоу «Танцы со звездами». На этой неделе звезды подготовили сразу два танца: один из них они исполнили с самыми дорогими людьми в их жизни, а второй номер станцевали из классической бальной программы, сообщает «ТСН».

    Впрочем, в семейный вечер не удалось доказать зрителям, что они достойны победы – Александре Зарицкой и Юрию Мешкову. Они вылетели из проекта в шаге от четвертьфинала.

    Вместе с ними в зону риска попали следующие участники: Дмитрий Каднай и Алина Ли и Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Но в последний момент зрители спасли Дмитрия и Алину.

    Итак, Зарицкая и Войтенко исполнили перед судьями танец за жизнь. Они танцевали самбу. В результате судьи решили оставить в шоу Константина и Роксоляну.

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    «Танцы со звездами». Из проекта вылетела популярная певица
    «Танцы со звездами». Из проекта вылетела популярная певица
    «Танцы со звездами». Из проекта вылетела популярная певица
    «Танцы со звездами». Из проекта вылетела популярная певица
    «Танцы со звездами». Из проекта вылетела популярная певица
    «Танцы со звездами». Из проекта вылетела популярная певица
    «Танцы со звездами». Из проекта вылетела популярная певица

    «Этот проект для меня был второй жизнью, глотком воздуха. Я переосмыслила здесь абсолютно все свое существование. Проект, мне кажется, вернул меня к счастливой жизни. Какое-то время у меня была депрессия и я не знала, как с ней справиться и здесь такой подарок судьбы. И самый крутой подарок – мой партнер Юра. Он сегодня весь день ходил расстроен, очевидно, он чувствовал, что 10 эфир – наш крайний. Но это ничего не значит, мы дальше будем танцевать и верить в вас», – прокомментировала вылет Зарицкая.

    Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

    На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

    «По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.

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    Теги: знаменитости Танцы со звездами певица шоу-бизнес
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    «Танцы со звездами». Из проекта вылетела популярная певица