«Танцы со звездами». Из проекта вылетела популярная певица

Кто вылетел из проекта в шаге от четвертьфинала

Вчера состоялся десятый прямой эфир шоу «Танцы со звездами». На этой неделе звезды подготовили сразу два танца: один из них они исполнили с самыми дорогими людьми в их жизни, а второй номер станцевали из классической бальной программы, сообщает «ТСН».

Впрочем, в семейный вечер не удалось доказать зрителям, что они достойны победы – Александре Зарицкой и Юрию Мешкову. Они вылетели из проекта в шаге от четвертьфинала.

Вместе с ними в зону риска попали следующие участники: Дмитрий Каднай и Алина Ли и Константин Войтенко и Роксоляна Маланчук. Но в последний момент зрители спасли Дмитрия и Алину.

Итак, Зарицкая и Войтенко исполнили перед судьями танец за жизнь. Они танцевали самбу. В результате судьи решили оставить в шоу Константина и Роксоляну.

«Этот проект для меня был второй жизнью, глотком воздуха. Я переосмыслила здесь абсолютно все свое существование. Проект, мне кажется, вернул меня к счастливой жизни. Какое-то время у меня была депрессия и я не знала, как с ней справиться и здесь такой подарок судьбы. И самый крутой подарок – мой партнер Юра. Он сегодня весь день ходил расстроен, очевидно, он чувствовал, что 10 эфир – наш крайний. Но это ничего не значит, мы дальше будем танцевать и верить в вас», – прокомментировала вылет Зарицкая.

Ранее блогерша Стужук в бикини похвасталась ягодицами и призналась, что больше ничего не умеет.

На кадрах 26-летняя Соня позирует на пляже в желтом бикини. Она показала пышные ягодицы с пикантного ракурса.

«По старой доброй традиции. Просто больше ничего не умею, кроме как жопу фоткать и греть! Сорян. Вульгарно или эстетично?» – прокомментировала снимок Стужук.