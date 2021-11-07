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    Редкие фото. Тоня Матвиенко трогательно поздравила красавицу-дочь с 23-летием (фото)

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    Тоня Матвиенко вместе с дочерью instagram.com/tonya_matvienko/ - Редкие фото. Тоня Матвиенко трогательно поздравила красавицу-дочь с 23-летием (фото)

    Тоня Матвиенко вместе с дочерью

    instagram.com/tonya_matvienko/

    Тоня и Ульяна устроили стильную фотосессию

    Знаменитая украинская певица Тоня Матвиенко в своем Инстаграме поздравила дочь с днем рождения. Девушке исполняется 23 года.

    На снимках мама и дочь позировали в костюмах и топах. Также дочь Нины Матвиенко адресовала девушке теплые слова.

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    Редкие фото. Тоня Матвиенко трогательно поздравила красавицу-дочь с 23-летием (фото)
    Редкие фото. Тоня Матвиенко трогательно поздравила красавицу-дочь с 23-летием (фото)
    instagram.com/tonya_matvienko/

    «Сегодня тебе 23 года! Дочка, так быстро летит время! Лови каждый миг, каждый день, ставь перед собой цели и достигай их, ибо таким образом мы наполняемся, становимся личностями и сильными духом людьми. Хорошего тебе путешествия в этом прекрасном мире! Встречай на своем пути искренних людей, друзей и хороших парней. Счастья и крепкого здоровья тебе! Моя Уляся, какая ты уже взрослая», – написала звезда.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Валерий Харчишин впервые заговорил о неизлечимой болезни сына.

    Через несколько лет после аварии у одного из наследников звезды врачи диагностировали неизлечимую болезнь. Харчишин не рассекретил диагноз, но отметил, что сын болеет уже четвертый год, а сам он тяжело переживает за мальчика. Со своей стороны, экстрасенс почувствовала, что мальчик вроде бы возвращается обратно в развитии и страдает от страшной боли.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Редкие фото. Тоня Матвиенко трогательно поздравила красавицу-дочь с 23-летием (фото)