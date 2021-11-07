Редкие фото. Тоня Матвиенко трогательно поздравила красавицу-дочь с 23-летием (фото)

Тоня и Ульяна устроили стильную фотосессию

Знаменитая украинская певица Тоня Матвиенко в своем Инстаграме поздравила дочь с днем рождения. Девушке исполняется 23 года.

На снимках мама и дочь позировали в костюмах и топах. Также дочь Нины Матвиенко адресовала девушке теплые слова.

«Сегодня тебе 23 года! Дочка, так быстро летит время! Лови каждый миг, каждый день, ставь перед собой цели и достигай их, ибо таким образом мы наполняемся, становимся личностями и сильными духом людьми. Хорошего тебе путешествия в этом прекрасном мире! Встречай на своем пути искренних людей, друзей и хороших парней. Счастья и крепкого здоровья тебе! Моя Уляся, какая ты уже взрослая», – написала звезда.

Ранее «Скотч» сообщал, что Валерий Харчишин впервые заговорил о неизлечимой болезни сына.

Через несколько лет после аварии у одного из наследников звезды врачи диагностировали неизлечимую болезнь. Харчишин не рассекретил диагноз, но отметил, что сын болеет уже четвертый год, а сам он тяжело переживает за мальчика. Со своей стороны, экстрасенс почувствовала, что мальчик вроде бы возвращается обратно в развитии и страдает от страшной боли.