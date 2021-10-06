В Чернобыльском заповеднике показали грызуна из Южной Америки: яркие фото

В Европейском Союзе и на территории Украины нутрия является чужеродным инвазивным видом

В Чернобыльском заповеднике заметили нутрию. Это животное еще называют болотным бобром. Зверь родом из Южной Америки, для него эта страна естественный ареал обитания. Об этом сообщается на странице в Facebook заповедника, пишет РБК-Украина.

«Узнали животное? Нет, это не бобер, хотя и похож, если не присматриваться. Нутрии также называют болотным бобром, однако она не из наших краев. Естественный ареал этого полуводного грызуна – Южная Америка. В Европейском Союзе и на территории Украины нутрия является чужеродным инвазивным видом, ввезенным давно для промышленного разведения на мех», – сообщили в заповеднике.

Неясно, как же нутрия оказалась в зоне отчуждения.

«Как нутрия оказалась в Чернобыльском заповеднике? Может, сбежала из какого домовладения. Ей будет трудно пережить зиму, особенно такую холодную, как прошлогодняя. Это животное не умеет как бобер строить жилье и плохо ориентируется подо льдом. Однако существует вероятность, что в зоне отчуждения все же существует небольшая популяция этого грызуна. Ибо практика показывает: заповедная территория для всех животных как магнит», – рассказали на странице.

Вес нутрии варьируется в пределах 5-12 килограммов. Тело в длину достигает 60 сантиметров, хвост тоже довольно длинный. Все индивидуальные особенности строения тела нутрии связанные с ее образом жизни : большую часть времени грызуны проводят в воде. Об этом говорит и особое расположение молочных желез самки – на боках сверху , поэтому малыши нутрии могут получать молоко прямо в воде.

Напомним, пока одни люди выбирают себе любимца по породе, другие решают совместить приятное с полезным и берут себе питомца из приюта или подбирают его с улицы. Таким образом и животное находит себе новый дом, и новоиспеченные хозяева становятся обладателями очаровательного котика или собачки.