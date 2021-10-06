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    На Валюху похожа. Добронравов из «Сватов» показал свою жену

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    Добронравов из &laquo;Сватов&raquo; показал свою жену - На Валюху похожа. Добронравов из «Сватов» показал свою жену

    Добронравов из «Сватов» показал свою жену

    Фото из открытых источников

    В повседневной жизни Ирина проработала воспитательницей в детском саду

    Личную жизнь Федора Добронравова в последние годы обсуждали часто, а все из-за того, что в своих романтических чувствах к актеру призналась его коллега Татьяна Кравченко. Но Добронравов давно и счастливо женат, правда, свою жену актер предпочитает не показывать посторонним. Об этом пишет Hyser.

    На днях в сети появился редкий кадр. На фан-странице, посвященной актерам сериала «Сваты», в Instagram появилось фото Федора Добронравова с его супругой Ириной.

    На снимке женщина обнимает своего знаменитого супруга со спины. При этом часть ее лица осталась скрытой за головой актера. Вот и в повседневной жизни Ирина, которая всю жизнь проработала воспитательницей в детском саду, привыкла держаться в тени своего мужа-актера. А Федор не спешит выводить в свет свою возлюбленную, предпочитая хранить личную жизнь в тайне от посторонних.

    Известно, что Федор и Ирина познакомились еще в школе. Супруга подарила актеру двух сыновей – Виктора и Ивана, которые также стали актерами. Сейчас Ирина и Федор уже стали бабушкой и дедушкой. Старший сын Виктор подарил им двух внучек Варвару и Василису, а у Ивана тоже родилась дочь, которую назвали Верой.

    Федор Добронравов обрел новую популярность с выходом на экраны сериала «Сваты». Многие фанаты тогда не знали о личной жизни актера. Интерес к этому вопросу подогрела коллега Добронравова по юмористическому проекту Татьяна Кравченко. Она влюбилась с Добронравова, призналась ему в своих чувствах, однако получила отказ и предложение остаться друзьями. Федор остался верен своей супруге, с которой в браке много лет. Позже об этой истории узнали фанаты сериала, которые продолжают замечать «романтические флюиды» между Кравченко и Добронравовым.

    Напомним, Известный российский актер Федор Добронравов, который сыграл Ивана Будько в сериале «Сваты», сумел заработать на роскошный загородный дом в Подмосковье.

    В апреле мы писали, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, орденом Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» награжден актер Федор Добронравов.

    Напомним, что ранее Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию Украины российскому актеру Федору Добронравову, исполнивший в сериале «Сваты» одну из главных ролей.

    Теги: российский артист актер курьез
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    На Валюху похожа. Добронравов из «Сватов» показал свою жену