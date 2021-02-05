В доме Мэрилина Мэнсона нашли «комнату для изнасилований»

Певца обвиняют в физическом, сексуальном и эмоциональном насилии более десяти женщин

Жертвы Мэрилина Мэнсона нашли поддержку в лице еще одной девушки — 26-летней номинантки на «Грэмми» Фиби Бриджерс, которая не успела близко познакомиться с музыкантом, но все-таки слышала о его наклонностях. По словам певицы, дружбы с ее кумиром не получилось после первого же посещения его дома.

«Я была в доме Мэрилина Мэнсона, будучи подростком. Я была его фанаткой. Одну из комнат в своем доме он назвал «комнатой для изнасилований», и я подумала, что это похоже на отвратительное чувство юмора мальчика-мажора. Я поддерживаю всех, кто его обвиняет. Лейбл все знал, менеджмент знал, его группа знала. Отгораживаться от этого и притворяться шокированными теперь — это недостойно», - рассказала Фиби Бриджерс.

На данный момент Мэнсона обвиняет в физическом, сексуальном и эмоциональном насилии более десяти женщин. Его бывшая невеста Эван Рейчел Вуд, ставшая первой из высказавшихся жертв, намерена довести дело до суда. Сам рокер отрицает свою вину.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.