Братья Марии Яремчук рассказали, как делили с ней наследство отца

Два года назад артистка оставила сцену

Братья Дмитрий и Назарий Яремчук привыкли, что с детства к их семье было приковано особое внимание. Еще бы! Папой братьев был сам Назарий Яремчук, которого считали живым символом украинской песни, говорится в программе «Жизнь известных людей».

За исполнителем бегали толпы девушек, но он признавался в чувствах одной-единственной женщине — своей жене Елене Шевченко. О такой искренней любви втайне мечтали. Поэтому, новость о том, что через 15 лет супружеского счастья Яремчуки разводятся стала настоящим шоком для всех! Даже для его сыновей, которые, кажется, до сих пор не понимают, почему так произошло.

После развода Дмитрий и Назарий остались жить с отцом в Черновцах. Мама — переехала в Киев, где через год во второй раз вышла замуж. У Назария Яремчука тоже появилась новая семья — жена Дарья и дочь Маша, которую назвали в честь мамы певца.

Но счастье длилось недолго. 30 июня 1995 года всенародный любимец ушел из жизни. Уже потом стало понятно, что семья Яремчука дружила, пока он был жив. После его смерти отношения резко испортились. Делить наследство ходили в суд.

«Мы решили так, что мы практически от всего отказались. В пользу Маши. Там основной вопрос был — это дом, который расположен в центре города. И по сути он принадлежал всем нам. И мы с братом решили и отказались от этого дома», - поделились братья.

С тех пор прошел уже не один год, сегодня братья говорят, что с сестрой Марией нашли общий язык. Хотя близкими их отношения все равно назвать трудно.

«Сейчас она живет во Львове, она сказала. Мы общаемся. Не часто конечно. Можно сказать, редко общаемся. Мы родные! И так или иначе мы должны найти общий язык между собой. Семью не выбирают, она дается», - отметили братья.