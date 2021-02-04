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    Шоу-биз

    Как Потап делал предложение Каменских: в сеть попало уникальное видео

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    Потап и Настя Каменских - Как Потап делал предложение Каменских: в сеть попало уникальное видео
    Потап и Настя Каменских

    Предложение произошло в довольно неожиданном месте

    В Сети появилось эксклюзивное видео из личного архива продюсера и рэпера Потапа и певицы Насти Каменских.

    В ролике запечатлено, как Потап звал Настю замуж. Судя по видео, предложение состоялось в доме пары, который тогда только строился. Достав из металлической коробки кольцо, Потап произнес короткую речь, предложив Каменских стать его женой.

    «Настенька, в этот прекрасный день я хочу сделать такую хрень. Я хочу быть навсегда с тобой. Ты будешь моей женой?», - спросил Потап в видео.

    Ранее «Скотч» сообщал, что 46-летняя Пенелопа Крус без лифчика шокировала фанатов.

    Жена Хавьера Бардема позировала фотографу. Пенелопа распустила длинные локоны по плечам. Крус сделала макияж в коричневых тонах, а губы подчеркнула помадой бледно-розового оттенка. Обладательница премии «Оскар» отказалась от бра и прикрыла пышную грудь вязаным пледом.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес Потап
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