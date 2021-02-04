Как Потап делал предложение Каменских: в сеть попало уникальное видео

Предложение произошло в довольно неожиданном месте

В Сети появилось эксклюзивное видео из личного архива продюсера и рэпера Потапа и певицы Насти Каменских.

В ролике запечатлено, как Потап звал Настю замуж. Судя по видео, предложение состоялось в доме пары, который тогда только строился. Достав из металлической коробки кольцо, Потап произнес короткую речь, предложив Каменских стать его женой.

«Настенька, в этот прекрасный день я хочу сделать такую хрень. Я хочу быть навсегда с тобой. Ты будешь моей женой?», - спросил Потап в видео.

Ранее «Скотч» сообщал, что 46-летняя Пенелопа Крус без лифчика шокировала фанатов.

Жена Хавьера Бардема позировала фотографу. Пенелопа распустила длинные локоны по плечам. Крус сделала макияж в коричневых тонах, а губы подчеркнула помадой бледно-розового оттенка. Обладательница премии «Оскар» отказалась от бра и прикрыла пышную грудь вязаным пледом.

Читайте также: Пышнотелая блогерша рассмешила сеть пародией на снимок обнаженной модели