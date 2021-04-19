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    В Израиле дикие кабаны захватили целый город

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    В Израиле дикие кабаны захватили целый город

    Животные гуляют по улицам, пугают собак, нападают на людей и вынуждают их оставаться дома

    Последние несколько лет жителей израильского города Хайфа с населением 300 тысяч человек терроризируют кабаны. Кажется, дикие животные там уже чувствуют себя полноправными хозяевами, да и избавиться от них не позволяют местные законы.

    Как сообщает The New York Times, кабаны в Хайфе свободно гуляют со своими детенышами по улицам, роются в мусоре, отбирают корм у бездомных кошек и собак, пугают домашних питомцев, вытаптывают газоны, гоняются за людьми и даже кусают их за ноги.

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    В Израиле дикие кабаны захватили целый город
    В Израиле дикие кабаны захватили целый город

    Жителям города приходится постоянно быть начеку, а в случае опасности отбиваться от диких животных палками. Некоторые и вовсе не рискуют выходить из дома, когда видят, что кабаны зашли во двор. Однако есть и те, кому соседство с ними по душе, кто-то даже подкармливает наглых животных.

    Пока нельзя с точностью сказать, почему кабаны заполонили улицы Хайфы. По одной из версий, пожары 2016 года вынудили их покинуть привычное место обитания и прийти в город, а согласно другой, кабанов привлек мусор, который у местных жителей в избытке. Мэрия не знает, как бороться с кабанами, тем более с 2019 года их отстрел в Хайфе запрещен.

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

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    Теги: курьез животные
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