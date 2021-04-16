В Португалии неудачливому мужу пришлось заплатить жене за работу по дому

В суде было доказано, что на протяжении 30 лет брака, супруга была тем человеком, который заботился о доме

Верховный суд Португалии обязал мужчину выплатить своей бывшей жене 60 тысяч евро в качестве компенсации за уборку и готовку, которыми она занималась на протяжении 30 лет брака.

Это постановление завершило длительный судебный процесс между двумя супругами. Изначально жена требовала компенсацию не менее 240 тысяч евро за всю работу, которую она во время брака выполняла бесплатно. Но суд Барселуша (город в Португалии) отклонил иск и отказал женщине в каких-либо выплатах.

Но упорная домохозяйка не сдавалась. Она подала апелляцию в апелляционный суд, который вынес решение в ее пользу. В итоге, несмотря на обжалование этого решения бывшим мужем, суд обязал его выплатить женщине компенсацию, объяснив это тем, что, хотя домашняя работа обычно незаметна для общества, она имеет экономическую ценность, так как способствует обогащению за счет экономии средств, пишет Odditycentral.

В суде было доказано, что на протяжении 30 лет брака, супруга была тем человеком, который заботился о доме и готовил еду для партнера. Это привело к обогащению мужа, потому что позволило ему извлекать выгоду из результатов деятельности жены без затрат и вложений.

Финансовая стоимость домашней работы была рассчитана путем умножения минимальной заработной платы на 360 месяцев (30 лет брака). Треть этой суммы вычли как расходы женщины за этот период.

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