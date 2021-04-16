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    В Великобритании переживают дефицит садовых гномов из-за пандемии

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    В Великобритании переживают дефицит садовых гномов из-за пандемии

    В стране очень популярно садоводство

    В Великобритании столкнулись с дефицитом садовых гномов из-за ограничений поставок, связанных с пандемией коронавируса и блокировкой Суэцкого канала в конце марта. Тогда более 400 кораблей почти неделю находились в очереди на проход и не могли вовремя доставить товары. Об этом сообщает Би-би-си.

    По словам сотрудника магазина товаров для сада Яна Бирна, нехватка гномов вызвана и огромным спросом: фигурок нет уже полгода, поскольку садовые центры перегружены. Только в марте загруженность садовых центров увеличилась на 97% в сравнении с 2019 годом.

    Из-за проблем с доставкой возник дефицит не только гномов, но и других садовых товаров, рассказал Иэн Уайли, глава Ассоциации садовых центров. В частности, в марте о проблемах с поставками сообщали в Ikea и британской Ассоциации производителей мебели для отдыха.

    По данным Reuters, в марте прошлого года, после начала пандемии коронавируса, спрос на семена во всем мире был рекордным. Американская компания W. Atlee Burpee & Co продала больше семян, чем когда-либо за 144-летнюю историю. После объявления президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения из-за коронавируса спрос на семена вырос на 270%. А на российском маркетплейсе Ozon он увеличился на 20−30%.

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

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    Теги: шутки курьез
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