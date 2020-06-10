В Казахстане обнаружили футуристическую автобусную остановку: лучшие фотожабы
Причудливая архитектура впечатлила преимущественно западных посетителей ресурса
На reddit попал снимок старой советской автобусной остановки, которая расположена в казахстанском городе Тараз.
Снимок был сделан канадским путешественником Кристофером Хервигом, который в 2015 году издал целую книгу под названием «Советские автобусные остановки», где собрана мощная коллекция снимков, сделанных в странах, входивших в СССР. Именно это фото украшает собой обложку.
Причудливая архитектура впечатлила преимущественно западных посетителей ресурса, и они устроили фирменный фотошоп-баттл, самыми разными способами обыгрывая элементы непривычного их глазу сооружения.
Вот эта остановка. Она находится в городе Тараз, Казахстан.
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