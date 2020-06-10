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    Жизнь

    В Казахстане обнаружили футуристическую автобусную остановку: лучшие фотожабы

    • Розсилка
    В Казахстане обнаружили футуристическую автобусную остановку: лучшие фотожабы

    Причудливая архитектура впечатлила преимущественно западных посетителей ресурса

    На reddit попал снимок старой советской автобусной остановки, которая расположена в казахстанском городе Тараз.

    Снимок был сделан канадским путешественником Кристофером Хервигом, который в 2015 году издал целую книгу под названием «Советские автобусные остановки», где собрана мощная коллекция снимков, сделанных в странах, входивших в СССР. Именно это фото украшает собой обложку.

    Причудливая архитектура впечатлила преимущественно западных посетителей ресурса, и они устроили фирменный фотошоп-баттл, самыми разными способами обыгрывая элементы непривычного их глазу сооружения.

    Вот эта остановка. Она находится в городе Тараз, Казахстан.

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    В Казахстане обнаружили футуристическую автобусную остановку: лучшие фотожабы
    В Казахстане обнаружили футуристическую автобусную остановку: лучшие фотожабы
    В Казахстане обнаружили футуристическую автобусную остановку: лучшие фотожабы
    В Казахстане обнаружили футуристическую автобусную остановку: лучшие фотожабы
    В Казахстане обнаружили футуристическую автобусную остановку: лучшие фотожабы
    В Казахстане обнаружили футуристическую автобусную остановку: лучшие фотожабы
    В Казахстане обнаружили футуристическую автобусную остановку: лучшие фотожабы
    В Казахстане обнаружили футуристическую автобусную остановку: лучшие фотожабы
    В Казахстане обнаружили футуристическую автобусную остановку: лучшие фотожабы
    В Казахстане обнаружили футуристическую автобусную остановку: лучшие фотожабы
    В Казахстане обнаружили футуристическую автобусную остановку: лучшие фотожабы

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    фотография СССР Казахстан новости
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