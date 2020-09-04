В Китае девушка погибла при съемке свадебных фотографий (фото)



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Свадебная съемка проходила на берегу моря

В китайском городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, невеста погибла во время съемки свадебных фотографий. Кадры, снятые очевидцами, опубликовал сайт Newsflare.

Свадебная съемка проходила на берегу моря. Невесту, фотографа и визажиста накрыло большой волной и унесло в море. Позднее спасатели сумели отыскать тела невесты и визажиста, фотограф по-прежнему числится пропавшим.

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Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.