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    Жизнь

    В Китае девушка погибла при съемке свадебных фотографий (фото)

    • Розсилка
    В Китае девушка погибла при съемке свадебных фотографий (фото)

    Свадебная съемка проходила на берегу моря

    В китайском городе Вэньчжоу, провинция Чжэцзян, невеста погибла во время съемки свадебных фотографий. Кадры, снятые очевидцами, опубликовал сайт Newsflare.

    Свадебная съемка проходила на берегу моря. Невесту, фотографа и визажиста накрыло большой волной и унесло в море. Позднее спасатели сумели отыскать тела невесты и визажиста, фотограф по-прежнему числится пропавшим.

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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    фотография умер
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