Что случается, когда за работу берется перфекционист (фото)
Эти фото порадуют вашего внутреннего любителя совершенства
Совершенству нет предела — эту простую истину вам подтвердит любой перфекционист, который не мыслит жизни без организованности и порядка. Такие люди — идеальные работники. В этом можно легко убедиться, взглянув на фото из нашего материала.
Мы собрали для вас кадры о том, что случается, когда берешь на работу перфекциониста. Уверены, они порадуют вашего внутреннего любителя совершенства.
Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини — «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».
Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.
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