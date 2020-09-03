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    Жизнь

    Что случается, когда за работу берется перфекционист (фото)

    • Розсилка
    Что случается, когда за работу берется перфекционист (фото)

    Эти фото порадуют вашего внутреннего любителя совершенства

    Совершенству нет предела — эту простую истину вам подтвердит любой перфекционист, который не мыслит жизни без организованности и порядка. Такие люди — идеальные работники. В этом можно легко убедиться, взглянув на фото из нашего материала.

    Мы собрали для вас кадры о том, что случается, когда берешь на работу перфекциониста. Уверены, они порадуют вашего внутреннего любителя совершенства.

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    Что случается, когда за работу берется перфекционист (фото)
    Что случается, когда за работу берется перфекционист (фото)
    Что случается, когда за работу берется перфекционист (фото)
    Что случается, когда за работу берется перфекционист (фото)
    Что случается, когда за работу берется перфекционист (фото)
    Что случается, когда за работу берется перфекционист (фото)
    Что случается, когда за работу берется перфекционист (фото)
    Что случается, когда за работу берется перфекционист (фото)
    Что случается, когда за работу берется перфекционист (фото)
    Что случается, когда за работу берется перфекционист (фото)
    Что случается, когда за работу берется перфекционист (фото)

    Ранее «Скотч» сообщал, что канадские дизайнеры изобрели брокини —  «бикини для мужчин», которое, по их мнению, является «революционным среди купальных костюмов».

    Изделие напоминает собой открытое борцовское трико на одно плечо.

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