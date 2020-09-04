Солист «Ласкового мая» умер от рака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Состав музыкальной группы «Ласковый май», 1989 год

Певец был госпитализирован с подозрением на коронавирус

Бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико ушел из жизни в возрасте 46 лет. Об этом в своем Инстаграме сообщил его партнер по группе Юрий Шатунов. «От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память», — написал он. Александр был госпитализирован месяц назад с подозрением на коронавирус. В больнице ему поставили пневмонию, но прописанные курсы антибиотиков не помогли артисту. Позже у него была найдена злокачественная опухоль. К сожалению, медики так и не смогли помочь Прико справиться с недугом.

Бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико

«Сашу перевели туда еще в субботу. С тех пор у меня не было с ним связи, вообще никакой. Врачи говорили, что ему все хуже и хуже. Сегодня сообщили, что он скончался. Он до последнего оставался в сознании. А я даже попрощаться с ним не смогла!», — рассказала супруга музыканта Елена КП.