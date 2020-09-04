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    Жизнь

    Солист «Ласкового мая» умер от рака

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    <p>Состав музыкальной группы &laquo;Ласковый май&raquo;, 1989 год</p> - Солист «Ласкового мая» умер от рака

    Состав музыкальной группы «Ласковый май», 1989 год

    Певец был госпитализирован с подозрением на коронавирус

    Бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико ушел из жизни в возрасте 46 лет. Об этом в своем Инстаграме сообщил его партнер по группе Юрий Шатунов. «От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю. Светлая память», — написал он. Александр был госпитализирован месяц назад с подозрением на коронавирус. В больнице ему поставили пневмонию, но прописанные курсы антибиотиков не помогли артисту. Позже у него была найдена злокачественная опухоль. К сожалению, медики так и не смогли помочь Прико справиться с недугом.

    Бывший солист группы «Ласковый май» Александр Прико

     «Сашу перевели туда еще в субботу. С тех пор у меня не было с ним связи, вообще никакой. Врачи говорили, что ему все хуже и хуже. Сегодня сообщили, что он скончался. Он до последнего оставался в сознании. А я даже попрощаться с ним не смогла!», — рассказала супруга музыканта Елена КП.

     

     

    знаменитости шоу-бизнес умер
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