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    Где деньги. Дзидзьо рассказал, как Ада Роговцева довела его до слез (видео)

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    Легендарная украинская актриса Ада Роговцева и певец Дзидзьо - Где деньги. Дзидзьо рассказал, как Ада Роговцева довела его до слез (видео)
    Легендарная украинская актриса Ада Роговцева и певец Дзидзьо
    Фото: скриншот видео

    Вчера состоялась премьера комедии «Где деньги»

    Легендарная украинская актриса Ада Роговцева и певец Дзидзьо (Михаил Фома) снялись вместе в фильме «Где деньги». В эфире «Светской жизни» артисты рассказали об эмоциях от совместных съемок.

    Так, Катя Осадчая поинтересовалась, как снималась постельная сцена фильма и кто стеснялся больше всех?

    «Больше всего стеснялся я, когда разделся: а я люблю поесть и белый хлеб, и пиццу. Когда я разделся Анна Николаевна говорит: «Ану вставай». А у меня немного ребро болело, я себе медленно поднимаюсь, а она с криком «та сколько тебе лет» ударила меня под болючее ребро, что я поднялся как зайчик», – рассказал забавный случай певец.

    Также Осадчая поинтересовалась у Роговцевой, знакома ли она с творчеством Дзидзьо. По словам легендарной актрисы, ей больше всего нравится гимн Украины в исполнении артиста.

    «Он поет гимн, как никто другой в Украине. Это вызывает большое уважение и восхищение», –говорит Ада Роговцева.

    Дзидзто отметил, что впервые услышав этот комплимент, расплакался.

    Ранее «Скотч» сообщал, кто победил в нацотборе на детское «Евровидение-2021».

    Финал Национального отбора состоялся в воскресенье, 24 октября, в формате прямого эфира на телеканале Ua Культура с использованием видеозаписей исполнения 11-ю участниками вживую одной своей песни или песни, предоставленной «Суспильным» для тех, кто на первом этапе отбора не исполнял оригинальной песни.

    Напомним, детский песенный конкурс «Евровидение-2021» состоится 19 декабря в Париже в концерт-холле La Seine Musicale, расположенном на острове Иль-Сеґен посреди реки Сена.

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    Теги: знаменитости кино украинский фильм шоу-бизнес Катя Осадчая
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    Где деньги. Дзидзьо рассказал, как Ада Роговцева довела его до слез (видео)