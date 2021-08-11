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    В Одессе проходит прощальная церемония с Александром Ройтбурдом (фото)

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    В Одессе проходит прощальная церемония с Александром Ройтбурдом (фото)

    В последний путь Александра Ройтбурда провожают в здании Одесского художественного музея

    В Одессе 11 августа состоялась прощальная церемония с выдающимся украинским художником Александром Ройтбурдом. Мужчина ушел из жизни 8 августа в возрасте 59 лет. Смерть Александра Ройтбурда изрядно всколыхнула мир искусства Украины, поэтому проститься с художником пришло много друзей, родных и ценителей.

    Провести в вечность выдающегося художника Александра Ройтбурда собрались много одесситов и друзей-киевлян, для которых специально организовали трансфер из столицы. Художник прожил яркую и динамичную жизнь, написал много уникальных и неординарных картин, которые выставлялись в самых известных галереях мира, а также был одним из участников Евромайдана в Одессе.

    В последний путь Александра Ройтбурда провожают в здании Одесского художественного музея, где тот долгое время работал директором. Прощальная церемония с деятелем культуры началась в 10 часов. Похоронять мужчину на Еврейском кладбище в 13:00.

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    Теги: знаменитости искусство умер
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    В Одессе проходит прощальная церемония с Александром Ройтбурдом (фото)