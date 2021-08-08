Несподіваний Ройтбурд. У вересні вийде книга художника з ілюстраціями відомого митця

Художник любив читати свої вірші у компаніях і при застіллях

У віршах художника було багато еросу, Одеси та печалі

Книга віршів художника Олександра Ройтбурда вийде у вересні у видавництві «Meridian Czernowitz». Ілюстрації до неї намалював Сергій Жадан. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам письменник. За словами Жадана, художник любив читати свої вірші у компаніях і при застіллях. «Читав натхненно, весело й переконливо. Тож ідея книжки не могла не виникнути», – ділиться письменник.

«Саш, – говорю йому, – ти оформив мою збірку, давай я оформлю твою. Саша внутрішньо скривився, але погодився. Зібрав рукопис, дав почитати. Це були дивні, цікаві вірші, не зовсім подібні на його картини (цим, по-своєму, і цікаві), в яких було багато еросу, багато Одеси, багато печалі. Одне слово, я почав малювати.

Коли справа дійшла до портрета, знайшов його фото в неті, зробив, скинув йому. Саша відписав.

– Слухай, – сказав, – я таким був 20 років тому. Я схуд. Сильно схуд.

Він хворів, але не говорив про це. Я зробив вигляд, що образився.

– Тоді надійшли, – кажу, – актуальне фото.

Він надіслав. На фото був справді худий і виснажений. Але посміхався. Якось навіть демонстративно посміхався, як на фотографіях, зроблених у відділку поліції. Я зробив ще одну роботу, скинув йому. Саша відповів смайлами. В смайлах відчувалася якась безнадія», – розповідає Жадан.

Під час останньої зустрічі кілька тижнів тому Ройтбурду вже було важко говорити, однак він тримався, жартував.

«Хотілося сподіватись, що у нього вийде перехитрити смерть. Не вийшло. У смерті завжди є пару додаткових аргументів. Це дуже печальна новина для всіх, хто любить цю країну. Без Ройтбурда тут буде трішки порожньо, протяги будуть гуляти. Спочивай із миром, маестро, ти багато зробив. Бракуватиме тебе», – підсумовує Жадан.

Письменник також радить почитати книжку художника, адже «Ройтбурд там цікавий, парадоксальний, яскравий, несподіваний».

Як повідомляв «Главком», сьогодні помер відомий український художник Олександр Ройтбурд, йому було 59 років. Причиною смерті стало онкологічне захворювання.

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