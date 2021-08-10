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    Леся Никитюк в платье с разрезом на бедре собралась на свидание с Роналду (фото)

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    Телеведущая Леся Никитюк - Леся Никитюк в платье с разрезом на бедре собралась на свидание с Роналду (фото)
    Телеведущая Леся Никитюк
    instagram.com/lesia_nikituk/

    Не забыла артистка и про красивый макияж

    Украинская телезвезда Леся Никитюк отправилась на отдых в Европу. В своем Инстаграме телеведущая поделилась яркими фото, сделанными на португальском острове Мадейра.

    Телеведущая позирует на террасе с шикарныи видом на горы и океан. Она подчеркнула стройную фигуру облегающим платьем ярко-салатового цвета с глубоким декольте и разрезом на бедре. Волосы Леся собрала в элегантный пучок, который украсила модрым трендом этого сезона - цветным платком. Не забыла она и про красивый макияж.

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    Леся Никитюк в платье с разрезом на бедре собралась на свидание с Роналду (фото)
    Леся Никитюк в платье с разрезом на бедре собралась на свидание с Роналду (фото)
    instagram.com/lesia_nikituk/

    Звезда пошутила, что так старалась ради встречи со знаменитым футболистом Криштиану Роналду, который родом с Мадейры и нережко там бывает.

    «Как только узнала, что Криштиану Роналду днями будет на Мадейре, за час собрала вещи и прилетела сюда. Надела платье, накрасилась, стою и жду», - с юмором написала Никитюк.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезду фильма «В бой идут одни старики» обвинили в сексуальных домогательствах.

    Сценарист Богдан собрал истории девушек, которые якобы стали жертвами Владимира Талашко. Они утверждают, что кинозвезда и педагог театрального вуза под разными предлогами приглашал их к себе домой, фотографировал обнаженными и предлагал алкоголь. Те же были слишком молодыми и наивными, чтобы заблаговременно понять, чем может завершиться такой визит.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес Леся Никитюк телеведущая
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    Леся Никитюк в платье с разрезом на бедре собралась на свидание с Роналду (фото)