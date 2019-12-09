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    Жизнь

    Российский блогер Моргенштерн высмеял траур по погибшим в пожаре во время концерта в Одессе (видео)

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    <p>&laquo;Я считаю, что траур - это просто показуха&raquo;, - сказал российский певец</p> <div></div> - Российский блогер Моргенштерн высмеял траур по погибшим в пожаре во время концерта в Одессе (видео)

    «Я считаю, что траур - это просто показуха», - сказал российский певец

    Рэпер высмеял факт трагедии

    8 декабря в Украине был объявлен день траура из-за пожара в торгово-экономическом колледже Одессы, в которой погибли уже 12 человек. В этот же день выступил российский исполнитель, блоггер Морґенштерн.

    Он высмеял факт трагедии.

    «Я считаю, что траур - это просто показуха. Просто показуха! Давайте устроим вместо дня траура день пожарных проверок», - призвал одесситов Морґенштерн.

    Видео с концерта появилось в соцсетях.

    Напомним, на днях в Одессе случился пожар в колледже, погибло около 10 человек, еще 50 пострадало, в городе объявлен траур.

    знаменитости пожар шоу-бизнес погибли
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