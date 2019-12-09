Российский блогер Моргенштерн высмеял траур по погибшим в пожаре во время концерта в Одессе (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Я считаю, что траур - это просто показуха», - сказал российский певец

Рэпер высмеял факт трагедии

8 декабря в Украине был объявлен день траура из-за пожара в торгово-экономическом колледже Одессы, в которой погибли уже 12 человек. В этот же день выступил российский исполнитель, блоггер Морґенштерн.

Он высмеял факт трагедии.

«Я считаю, что траур - это просто показуха. Просто показуха! Давайте устроим вместо дня траура день пожарных проверок», - призвал одесситов Морґенштерн.

В Одессе на днях произошёл пожар в колледже, погибло около 10 человек, ещё 50 пострадало, в городе объявлен траур, но кумиру зумеров Моргенштерну на это плевать — он назвал день траура показухой и призвал устроить «день крика и пожарных проверок»



Реперы уже совсем страх потеряли pic.twitter.com/giCStN1eZm — Двач (@ru2ch) December 9, 2019

Видео с концерта появилось в соцсетях.

Напомним, на днях в Одессе случился пожар в колледже, погибло около 10 человек, еще 50 пострадало, в городе объявлен траур.