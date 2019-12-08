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    Шоу-биз

    Пошла кровь горлом прямо в аэропорту: в Чикаго умер рэпер Juice WRLD

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    <p>Музыкант по-настоящему прославился в прошлом году, помогла ему в этом композиция Lucid Dreams</p> <div></div> - Пошла кровь горлом прямо в аэропорту: в Чикаго умер рэпер Juice WRLD

    Музыкант по-настоящему прославился в прошлом году, помогла ему в этом композиция Lucid Dreams

    instagram.com/juicewrld999/

    Исполнителю было всего 22 года

    В Чикаго умер рэп-исполнитель Juice WRLD. Смерть настигла 22-летнего молодого человека в аэропорту Мидуэй, обстоятельства выясняют эксперты, об этом сообщает издание TMZ

    По словам журналистов, музыкант прилетел из Калифорнии, но в аэропорту Чикаго ему внезапно стало плохо, после чего были вызваны сотрудники скорой помощи, которые поспешили доставить рэпера в ближайшую больницу.

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    Пошла кровь горлом прямо в аэропорту: в Чикаго умер рэпер Juice WRLD
    Пошла кровь горлом прямо в аэропорту: в Чикаго умер рэпер Juice WRLD
    Пошла кровь горлом прямо в аэропорту: в Чикаго умер рэпер Juice WRLD
    Пошла кровь горлом прямо в аэропорту: в Чикаго умер рэпер Juice WRLD
    instagram.com/juicewrld999/

    К сожалению, Juice WRLD, чье настоящее имя Джарад Энтони Хиггинс, скончался.

    Музыкант по-настоящему прославился в прошлом году, помогла ему в этом композиция Lucid Dreams, с которой он успешно занимал первые строчки самых популярных хит-парадов США. Например, в Billboard Hot 100 она заняла второе место.

    Другая его композиция All Girls Are the Same стала хитом после того, как исполнитель Lil Yachty выпустил ее ремикс. В итоге лейбл Interscope Records подписал с Juice WRLD контракт на крупную сумму.

     

    знаменитости шоу-бизнес умер
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