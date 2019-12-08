Самая молодая миллиардерша на морозе снялась в сексуальном комбинезоне (фото)



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«Ты себе что-то отморозишь», - опасались фанаты Кайли Дженнер за здоровье кумира

Модель устроила «жаркую» фотосессию в просвечивающемся комбинезоне при минусовой температуре

22-летняя Кайли Дженнер вновь вбудоражила фантазию своих поклонников. Вместе с друзьями она отправилась на горный курорт закрытого типа. Гостям предоставляется возможность пожить в эксклюзивных номерах, расположенных в мини-домиках. Вокруг них находится лес с зонами отдыха.

Дженнер решила «разогреть» фанатов смелыми фотографиями. Самая молодая миллиардерша в мире позировала в обтягивающем просвечивающемся комбинезоне с меховым воротом и манжетами от Chanel. Девушка распустила длинные волосы и сделала фирменный макияж –нарисовала длинные стрелки и нанесла нюдовый блеск на губы. Кайли дополнила зимний образ серебряными сережками необычной формы.

Фотографии модели вызвали бурную реакцию в первую очередь среди ее звездных сестер. Так, Хлои Кардашьян выразила опасение насчет здоровья родственницы после такой «холодной» съемки. «Как ты не мерзнешь? На улице сильный минус! Мне на тебя смотреть больно», — высказалась она.