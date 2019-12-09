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    Шоу-биз

    Кендалл Дженнер в микро-бикини застали за чтением на яхте: фото папарацци

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    Кендалл Дженнер в микро-бикини застали за чтением на яхте: фото папарацци
    instagram.com/kendalljenner/

    Модель в компании сестер Хадид поплавала на роскошной яхте

    Младшая сестра Ким Кардашьян, 24-летняя Кендалл Дженнер для отдыха выбрала сексуальное бикини. Она надела ярко-оранжевый купальник с трусиками. Купальный наряд подчеркнул сногсшибательную фигуру знойной брюнетки. Она удобно расположилась на яхте с книгой в руках, давая возможность папарацци запечатлеть себя со всех сторон.

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    Кендалл Дженнер в микро-бикини застали за чтением на яхте: фото папарацци
    Кендалл Дженнер в микро-бикини застали за чтением на яхте: фото папарацци
    instagram.com/kendalljenner/

    В Майами Кендалл успела побывать на вечеринке с Леонардо ДиКаприо. Голливудский актер появился в клубе уже под утро, когда почти все посетители собирались отправиться домой.

    Обладатель «Оскара» сел за столик к Кендалл Дженнер, Белле и Джиджи Хадид. Компания покинула заведение в шесть часов утра: при этом рядом с Леонардо не было замечено его возлюбленной Камилы Морроне.

     

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