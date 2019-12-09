Кендалл Дженнер в микро-бикини застали за чтением на яхте: фото папарацци



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Модель в компании сестер Хадид поплавала на роскошной яхте

Младшая сестра Ким Кардашьян, 24-летняя Кендалл Дженнер для отдыха выбрала сексуальное бикини. Она надела ярко-оранжевый купальник с трусиками. Купальный наряд подчеркнул сногсшибательную фигуру знойной брюнетки. Она удобно расположилась на яхте с книгой в руках, давая возможность папарацци запечатлеть себя со всех сторон.

В Майами Кендалл успела побывать на вечеринке с Леонардо ДиКаприо. Голливудский актер появился в клубе уже под утро, когда почти все посетители собирались отправиться домой.

Обладатель «Оскара» сел за столик к Кендалл Дженнер, Белле и Джиджи Хадид. Компания покинула заведение в шесть часов утра: при этом рядом с Леонардо не было замечено его возлюбленной Камилы Морроне.