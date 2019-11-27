В одесской онкобольнице снимали скрытое видео для порносайтов



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Дело открыли по заявлению местной жительницы, обнаружившей видео своего осмотра на порносайте

Подозреваемым может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет

В кабинете врача-гинеколога Одесского областного онкологического диспансера продолжительное время велась скрытая видеосъемка медосмотра женщин, после чего записи публиковались на одном из порносайтов. Об этом говорится в решении суда.

В ходе расследования было установлено, что с начала 2018 г по апрель 2019 г в кабинете гинеколога велась видеосъемка, о чем пациенткам никто не сообщал. Также установлено, что на одном из сайтов размещен сборник записей из кабинета.

Дело открыто по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК.