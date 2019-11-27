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    Шоу-биз

    Зеленская восхитила изысканным нарядом во время визита в Эстонию

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    <p>Первый визит президентской четы в Эстонию прошел стильно</p> <div></div> - Зеленская восхитила изысканным нарядом во время визита в Эстонию

    Первый визит президентской четы в Эстонию прошел стильно

    Первая леди Украины облачилась в наряд от украинского бренда

    Супруга президента Украины Елена Зеленская во время официального визита в Эстонию с первых секунд поразила изысканным нарядом – белоснежным шерстяным пальто от украинского бренда Lake Studio, который создали в 2008 году дизайнеры Олеся Кононова и Анастасия Рябоконь, брюками палаццо от The Coat и блузой терракотового цвета.

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    Зеленская восхитила изысканным нарядом во время визита в Эстонию
    Зеленская восхитила изысканным нарядом во время визита в Эстонию
    Зеленская восхитила изысканным нарядом во время визита в Эстонию
    Зеленская восхитила изысканным нарядом во время визита в Эстонию

    Елена Зеленская довершила свой нежный и женственный образ аккуратной прической – косичкой, а также едва заметным нюдовым макияжем с лаконичными серьгами.

    Отметим, что это первый визит президентской четы в Эстонию. В ходе встречи с президентом страны первая леди презентовала Керсти Кальюлайд вышиванку и шелковый платок украинского бренда Gunia Project.

    Ранее сообщалось, что свой скандальный «японский» наряд первая леди отдала на благотворительность.

    благотворительность визит первая леди Елена Зеленская Керсти Кальюлайд время
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