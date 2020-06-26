Подруга Эмбер Херд отказалась защищать ее в суде и обвинила во лжи



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Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд

«Я узнала факты, которые изменили мой взгляд на дело», - призналась подруга актрисы

У Джонни Деппа хорошие новости: близкая подруга Эмбер Херд и активистка движения за гендерное равенство #MeToo Аманда де Кадене отказалась поддерживать его бывшую жену в суде. Побольше узнав о поведении Херд, Аманда решила, что погорячилась и не так уж хочет свидетельствовать в ее пользу.

Ее мнение изменилось после знакомства с аудиозаписями, на которых «жертва абьюза Деппа» Эмбер обещает кинуть в мужа еще парочкой тяжелых предметов, приказывает ему заткнуться и говорит, что ему все равно никто не поверит. Аманда осознала, что Херд — манипулятор, который пытается использовать ее влияние в кругах #MeToo, и порвала с ней связи.

«Я узнала факты, которые изменили мой взгляд на дело. Когда я услышала первую запись, на которой Эмбер применяет вербальное насилие по отношению к Деппу, меня это ужаснуло. Эмбер утверждала, что запись была изменена защитой Джонни. Я надеялась, что она возьмет на себя ответственность, но этого не произошло. С тех пор мы не общались, и я поняла, что человек, которому я верила, не был со мной честен».

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