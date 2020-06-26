Соблазнительная модель-пышка Эшли Грэм впервые после родов показала обнаженный живот
32-летняя модель Эшли Грэм приняла участие в откровенной фотосессии
Американская модель plus size продемонстрировала пышные формы после родов
32-летняя модель Эшли Грэм знаменитость украсила собой обложку американского издания Harper's Bazaar. Известная обладательница пышных форм позировала в облегающем трикотажном платье белоснежного цвета с вырезами, оголяющими живот и грудь.
Модель распустила пышные волосы и сделала золотистый мейкап. Инстадива дополнила соблазнительный образ золотой подвеской. Она приняла эффектную позу, облокотившись на белую стену.
По причине карантинных мероприятий на территории США фотосессия прошла в приложении Zoom. 31-летний возлюбленный молодой мамы, кинооператор Джастин Эрвин (Justin Ervin), помог запечатлеть пикантные кадры. В это время у него на руках сидел их 4-месячный сын Айзек.
Поклонники Эшли восхитились ее роскошными формами. Многие подчеркнули, что модель заметно похорошела после рождения первенца. «Невероятно!», «Как это красиво», "Секси-мама", «Благодарю вас за новые стандарты красоты», «Потрясающее платье и вы», «Вы прекрасны», «Красотка!» - отреагировали фанаты.