Соблазнительная модель-пышка Эшли Грэм впервые после родов показала обнаженный живот



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32-летняя модель Эшли Грэм приняла участие в откровенной фотосессии instagram.com/ashleygraham/

Американская модель plus size продемонстрировала пышные формы после родов

32-летняя модель Эшли Грэм знаменитость украсила собой обложку американского издания Harper's Bazaar. Известная обладательница пышных форм позировала в облегающем трикотажном платье белоснежного цвета с вырезами, оголяющими живот и грудь.

Модель распустила пышные волосы и сделала золотистый мейкап. Инстадива дополнила соблазнительный образ золотой подвеской. Она приняла эффектную позу, облокотившись на белую стену.

По причине карантинных мероприятий на территории США фотосессия прошла в приложении Zoom. 31-летний возлюбленный молодой мамы, кинооператор Джастин Эрвин (Justin Ervin), помог запечатлеть пикантные кадры. В это время у него на руках сидел их 4-месячный сын Айзек.

Поклонники Эшли восхитились ее роскошными формами. Многие подчеркнули, что модель заметно похорошела после рождения первенца. «Невероятно!», «Как это красиво», "Секси-мама", «Благодарю вас за новые стандарты красоты», «Потрясающее платье и вы», «Вы прекрасны», «Красотка!» - отреагировали фанаты.

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