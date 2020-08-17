В Сингапуре школьник заглянул под юбку одноклассницы и попал под суд



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юноша признался в своем противоправном поведении в разговоре с учителями

В Сингапуре школьник снимал видео под юбками девушек в разных общественных местах и попал под суд. Об этом сообщает издание The Straits Times.

Подросток начал делать нецензурные видео, когда ему было 14 лет. Он засовывал телефон под юбки незнакомых женщин в автобусах и на улицах, снимал фото и видеоролики и делился ими с десятью мальчиками из своей школы в группе в WhatsApp. Однажды сингапурец заглянул с телефоном под юбку своей одноклассницы, пока они оба были в школе.

Юноша признался в своем противоправном поведении в разговоре с учителями, которым рассказали, что он обидел одноклассницу. Сотрудники школы вычислили всех членов группы в WhatsApp и удалили эротические видео и фото с их телефонов. После этого заместитель директора сообщил о случившемся в полицию.

В пятницу, 14 августа, 16-летнего юношу признали виновным в оскорблении женского достоинства. Его приговорили к 18 месяцам условного срока. Правонарушитель будет обязан отработать 80 часов на общественных началах и все полтора года условного срока не сможет пользоваться мобильными устройствами с камерами.

Ранее «Скотч» показывал фотографа, который похудел на 30 кг и сделал причудливые автопортреты с едой.

Канадский фотограф из Торонто Эрик Марцинковский однажды задумался о своем образе жизни и питании. Результатом стало похудение почти на 30 килограммов и серия причудливых автопортретов под названием «DiscomfortFood» — «Дискомфортная еда».