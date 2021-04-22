В США кошка преодолела 7 тысяч километров ради встречи с хозяйкой

Кошка немного похудела и стала намного грязнее

Ни время, ни расстояние не помеха для настоящей любви: преодолев почти 7 тысяч километров, кошка по имени Цветная Капуста воссоединилась со своей обожаемой хозяйкой Люси. Правда, для этого ей пришлось добраться из Южной Кореи в США.

Люси Беневиз и ее супруг Дэвин Лейн, военный врач армии США, готовились к переезду из города Пхентхэке на западном побережье Южной Кореи в Хайнсвилл, штат Джорджия, США. Вместе с молодоженами к отъезду готовилась и кошка Люси по имени Коули (Коулифлауэр, Цветная Капуста). Чтобы благополучно пересечь границу, кошке требовались прививки, причем одна из них, от бешенства, должна быть поставлена не менее чем за 30 дней до отъезда. И как выяснилось, это стало проблемой: когда Люси наконец получила американскую визу, до истечения южнокорейской оставалось всего две недели – у нее не хватало времени, чтобы сделать необходимую прививку своей любимице. Оставить кошку с Майклом, которому предстояло лететь в США только через два месяца, тоже не представлялось возможным: мужчина жил на американской военной базе, и разместить там кошку было невозможно.

В итоге было принято непростое решение: найти приемную семью, которая согласится позаботиться о Коули те несколько месяцев, которые потребуются Майклу, чтобы закончить работу и вылететь в США.

Так и сделали. Через в группу в фейсбуке нашлась заботливая семья, которая согласилась присмотреть за Коули. Через несколько месяцев Майкл вылетал домой, в США, и забрал Люси по дороге в аэропорт. Затем мужчина заехал на военную базу, чтобы забрать сослуживца, с которым планировал лететь вместе, а кошку оставил в машине. Но водитель случайно открыл багажник, кошка выскочила и убежала.

«Это было ужасно, – вспоминает Люси. – Когда я поняла, что моя кошка осталась в Корее, я была просто раздавлена. Я взяла ее котенком в 2017 году, и с тех пор мы практически не расставались. А теперь ее не было рядом».

Супруги разместили посты в разных группах на фейсбуке, обещая вознаграждение за любую информацию о Коули.

«Нам присылали много фотографий, но это были чужие кошки. А моей красавицы не было. Честно говоря, я была в отчаянье», – говорит Люси.

Но однажды, около 5 утра 27 декабря, спустя полгода после исчезновения Коули, муж разбудил Люси и показал ей новое фото, присланное из Кореи.

«Это ваша кошка? – было написано в сообщении. – Мы погладили ее на улице, и она бежала за нами до самого дома. Пришлось накормить ее тунцом и оставить у себя».

Выяснилось, что все это время Коули так и жила на военной базе. Она немного похудела и стала намного грязнее, но, несомненно, это была все та же любимая кошка. Та же семейная пара, которая присматривала за Коули после отъезда Люси, снова взяла кошку к себе в ожидании подходящей оказии.

9 января такой случай представился: один из военных с базы летел в отпуск домой в США и согласился захватить с собой Коули. И вот кошка и ее хозяйка наконец встретились – полгода и 7 тысяч километров спустя.

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