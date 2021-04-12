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    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото

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    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото

    «Коты — цветы жизни»

    Мест, в которых не должно быть котов, очень много... Но ведь эти плохиши ни у кого спрашивать не будут. В результате — куча уморительных фотографий, которые коллекционируют редакторы Twitter-проекта catshouldnt.

    В подборке ниже — 15 котеек, глядя на которых возникает один вопрос: как они там оказались?

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    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото
    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото
    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото
    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото
    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото
    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото
    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото
    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото
    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото
    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото
    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото
    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото
    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото
    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото
    Когда коты оказывались в местах, где их точно не должно быть. Курьезные фото

    «Коты — цветы жизни», «Ты мне нужен как вода», «Кошка охлажденная», «Кажется, наш кот неправильно понял значение слова «сиделка», «Проснулся из-за собаки, которая лаяла на колесо, с котом все в порядке», - комментируют фото пользователи сети.

    Ранее «Скотч» сообщал, что У Мисс Папуа – Новая Гвинея забрали титул после того, как она станцевала тверк.

    В заявлении организаторов конкурса «Мисс Тихоокеанские острова» указано, что цель проекта – «расширение прав и возможностей женщин», а также продвижение идей самовыражения и уверенности в себе. Организаторы конкурса посчитали, что человек, который служит ролевой моделью, не может публиковать такие видео.

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    Теги: шутки кот курьез
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