Непризнанные короли драмы. Этим котикам и собачкам давно пора дать Оскар за их актерский талант (фото)

Эти снимки доказывают, что между животными и людьми гораздо больше общего, чем мы могли себе представить

Так уж вышло, что люди и их питомцы разговаривают на разных языках, и понять желания или причины недовольства друг друга бывает непросто. Но это вовсе не означает, что добиться взаимопонимания не удастся, ведь наши любимцы в совершенстве овладели весьма широким спектром человеческих эмоций. Эти короли драмы научились вовсю использовать свой актерский талант, чтобы доходчиво объяснить хозяину, что же скрывается за их мяуканьем и гавканьем. Неясным остается только одно: почему у этих пушистиков все еще нет Оскара?

Сегодня мы собрали для вас фотографии 16 питомцев, которые ведут себя как истинные короли драмы и наверняка ждут заветную статуэтку!

Эти снимки доказывают, что между животными и людьми гораздо больше общего, чем мы могли себе представить. Хвостатые пушистики ровно как и мы могут демонстрировать свое безразличие, печалиться из-за ненавистной диеты и, конечно, драматизировать!

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

Парень по имени Али спал под мостом в городе Икеджа, Нигерия. По случайности там же назначил съемку дизайнер по имени Афолаби. Парень, который должен был сниматься, опаздывал, поэтому Афолаби решил быстро найти ему замену. Его взгляд упал на Али, который дремал на рельсах, и дизайнер понял, что парень — прирожденная модель.

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