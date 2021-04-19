Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека

«Моя тетя по ошибке завела дома льва», – шутят в комментариях пользователи сети

Некоторых котищ аршином общим не измеришь, и их особенная стать выделяется огромными лапищами, пушистыми боками и мурлыканием, которое слышно соседям. А представляете, какие звуки исходят от их тыгыдыков? И если такой заберется на вас, чтобы полежать с довольной мордой, то, пока он не слезет, вы так никуда и не встанете. Даже если у вас дела!

Скорее рассмотрите этих огромных и пушистых домашних котов, которые делят жилища со своими людьми. Именно так, а не наоборот!

Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».