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    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека

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    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека

    «Моя тетя по ошибке завела дома льва», – шутят в комментариях пользователи сети

    Некоторых котищ аршином общим не измеришь, и их особенная стать выделяется огромными лапищами, пушистыми боками и мурлыканием, которое слышно соседям. А представляете, какие звуки исходят от их тыгыдыков? И если такой заберется на вас, чтобы полежать с довольной мордой, то, пока он не слезет, вы так никуда и не встанете. Даже если у вас дела!

    Скорее рассмотрите этих огромных и пушистых домашних котов, которые делят жилища со своими людьми. Именно так, а не наоборот!

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    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека
    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека
    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека
    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека
    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека
    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека
    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека
    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека
    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека
    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека
    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека
    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека
    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека
    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека
    Курьезные фото огромных домашних котов, чье пушистое великолепие видно издалека

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

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    Теги: шутки кот курьез
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