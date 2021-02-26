В США расстреляли выгульщика собак Леди Гаги (видео)

Бандиты похитили двух бульдогов звезды

34-летняя поп-звезда Леди Гага улетела в Италию. На время отъезда она оставила собак доверенному лицу. Райан Фишер вышел на прогулку с тремя французскими бульдогами, Коджи, Мисс Азией и Густаво, в четверг около 22 часов. Мужчина находился возле своего дома в Западном Голливуде на Сьерра-Бонита.

Внезапно на Райана напали неизвестные: двое темнокожих мужчин в бейсболках. Они выстрелили в помощника артистки, а когда он упал, украли двух бульдогов. Напуганная Мисс Азия сбежала с места происшествия, но полицейские смогли ее найти. Собаку забрал телохранитель Леди Гаги.

К приезду стражей порядка Фишер был в сознании, он истекал кровью и едва дышал. Согласно аудиозаписи диспетчерской службы 911, полученной The Sun, операторы получили много звонков о происшествии. Диспетчер сообщил о «женском крике». Очередной звонок подтвердил, что на этом месте стреляли. Буквально через несколько минут еще один собеседник рассказал об упавшем на землю человеке.

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Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.