Олег Скрипка выпустил песню на стихи Павлычко в день 150-летия Леси Украинки

Артист снял футуристический клип

«Красный - любовь, а черное - то печаль» - легендарные строки культовой песни Дмитрия Павлычко в версии Олега Скрипки зазвучали на английском Red color is for love and black one is for sorrow, получили мирового масштаба и получили неожиданную визуализацию.

Фронтмен группы «Vопли Vидоплясова» выпустил сольный клип на сингл «Two Colors». Это англоязычная версия песни авторства Дмитрия Павлычко. Автором клипа выступила эпатажная украинская режиссер Елена Винярская. Вместе с Олегом Скрипкой они создали неожиданную и стильную экранизацию незабываемой песни, строки из которой знает каждый украинец.

«Два цвета» - уникальная песня, олицетворяет собой исконные украинские смыслы, народные символы. Легендарный украинский песенник Дмитрий Павлычко еще в прошлом веке писал строки «Красный - любовь, а черный - печаль», в которых уместился весь украинский этнокод. Собственно, в клипе на «Two Colors» Скрипка развивает оригинальную версию песни и наглядно демонстрирует, что женщина - бесконечное источник вдохновения и процветания. Видео адаптирует два национальных цвета - красный и черный - к более урбанистического образа жизни, «осовременивает» традиционный етнокод.

Напомним, сегодня, 25 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Леси Украинки (Ларисы Петровны Косач-Квитки) - выдающейся поэтессы, драматурга, культурного деятеля.

Ее произведения написаны в лучших европейских традициях, остаются современными и не теряют актуальности по сей день, призывают быть едиными в любви к родной земле.

Министерство культуры и информационной политики запустило сайт по случаю 150-летия со дня рождения поэтессы Леси Украинки и художественный проект «Леся Украинка: 150 имен».

Сейчас на сайте размещена информация об официальном открытии художественного проекта «Леся Украинка. 150 имен» по случаю юбилейного года Ларисы Петровны Косач-Квитки. Мероприятие состоится в день рождения поэтессы 25 февраля в Украинском доме и включает: экспозицию, перформанс, содержательные дискуссии на Радио Леся и Косач Talks, а также презентацию первого полного издание произведений Леси Украинский в 14 томах.

Событие, которое станет настоящим культурно-медийным эпицентром, можно будет посетить с соблюдением карантинных ограничений 25 февраля по приглашениям, а с 26 февраля по 8 марта - вход бесплатный

