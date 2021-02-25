  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Популярный украинский шоумен стал отцом во второй раз (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Популярный украинский шоумен стал отцом во второй раз (фото)

    Жена шоумена родила ему дочь

    Украинский шоумен Андрей Джеджула сообщил, что во второй раз стал отцом. Радостной вестью и снимками из роддома новоиспеченный папаша поделился в своем Инстаграме.

    Так, по словам Андрея, который несмотря на скандал, присутствовал на родах, у них с Юлией родилась дочь, которую назвали Аделина.

    Под фото артист также сообщил время рождения девочки, ее рост и вес.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Популярный украинский шоумен стал отцом во второй раз (фото)
    Популярный украинский шоумен стал отцом во второй раз (фото)

    «Сегодня рано утром, в 06:48 я снова стал папой! Вес: 3840, рост 55! Добро пожаловать, наша малышка Адель! Почувствовал все — от первой схватки моей жены и первого вздоха моей дочери! Валимся с ног!», - отметил Андрей.

    Снимком с новорожденной поделилась и Юлия, однако закрыла ее лицо сердечком.

    «25.02.2021 Аделина! это любовь», - подписала снимок Юлия.

    Заметим, что для Юлии так и для Андрея ребенок стал вторым, однако первым совместным. Так Юлия воспитывает уже взрослую дочь от предыдущих отношений, а Андрей имеет сына Даниэля от брака с Сантой Димопулос.

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом.

    «Моя мама настояла на том, чтобы я продемонстрировала брекеты. Думаю, она надеялась на лучший результат», «Как я решила пойти на выпускной бал», «В возрасте 8 или 9 лет в костюме Марии-Антуанетты. Я парень», «1989… Я сам стригла челку в день фотографии», «Изолента для выпускного, почему-то я подумала, что это хорошая идея», - комментируют фото пользователи сети.

    Читайте также: Собака стала настоящей нянькой для бездомных и перепуганных котят (фото)
    Теги: знаменитости дети звезд самые сексуальные шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies