Популярный украинский шоумен стал отцом во второй раз (фото)

Жена шоумена родила ему дочь

Украинский шоумен Андрей Джеджула сообщил, что во второй раз стал отцом. Радостной вестью и снимками из роддома новоиспеченный папаша поделился в своем Инстаграме.

Так, по словам Андрея, который несмотря на скандал, присутствовал на родах, у них с Юлией родилась дочь, которую назвали Аделина.

Под фото артист также сообщил время рождения девочки, ее рост и вес.

«Сегодня рано утром, в 06:48 я снова стал папой! Вес: 3840, рост 55! Добро пожаловать, наша малышка Адель! Почувствовал все — от первой схватки моей жены и первого вздоха моей дочери! Валимся с ног!», - отметил Андрей.

Снимком с новорожденной поделилась и Юлия, однако закрыла ее лицо сердечком.

«25.02.2021 Аделина! это любовь», - подписала снимок Юлия.

Заметим, что для Юлии так и для Андрея ребенок стал вторым, однако первым совместным. Так Юлия воспитывает уже взрослую дочь от предыдущих отношений, а Андрей имеет сына Даниэля от брака с Сантой Димопулос.

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом.

«Моя мама настояла на том, чтобы я продемонстрировала брекеты. Думаю, она надеялась на лучший результат», «Как я решила пойти на выпускной бал», «В возрасте 8 или 9 лет в костюме Марии-Антуанетты. Я парень», «1989… Я сам стригла челку в день фотографии», «Изолента для выпускного, почему-то я подумала, что это хорошая идея», - комментируют фото пользователи сети.