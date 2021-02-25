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    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение

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    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение

    Собрали для вас лучшие фото хозяев с их домашними любимцами

    Некоторым питомцам нравится фотографироваться со своими хозяевами, а другим, наоборот, это занятие совсем не по душе. Но, увы, деваться им некуда, и владельцы все равно успевают схватить своих пушистых и хвостатых для того, чтобы сделать селфи.

    Иногда такие фото с животными получаются очень смешными, особенно если выражение «лиц» питомцев явно говорит о том, что двуногие заставили их сниматься.

    Собрали для вас лучшие фото хозяев с их домашними любимцами, которые легко поднимут настроение даже в самый унылый день.

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    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение
    Подборка курьезных селфи с питомцами, которые поднимут вам настроение

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из семейных архивов, в которых веселье сочетается со стыдом.

    «Моя мама настояла на том, чтобы я продемонстрировала брекеты. Думаю, она надеялась на лучший результат», «Как я решила пойти на выпускной бал», «В возрасте 8 или 9 лет в костюме Марии-Антуанетты. Я парень», «1989… Я сам стригла челку в день фотографии», «Изолента для выпускного, почему-то я подумала, что это хорошая идея», - комментируют фото пользователи сети.

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    Теги: шутки селфи курьез животные
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