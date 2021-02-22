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    В 61 выглядит на 21. Пенсионерка из Одессы показала шикарную фигуру в бикини (фото)

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    61-летняя жительница Одессы Светлана Гасс - В 61 выглядит на 21. Пенсионерка из Одессы показала шикарную фигуру в бикини (фото)
    61-летняя жительница Одессы Светлана Гасс
    instagram.com/svetlanagass/

    Самая красивая бабушка планеты показала великолепную фигуру

    61-летняя жительница Одессы Светлана Гасс, которая завоевала титул «супербабушки» на конкурсе Mrs Grandma Globe в Болгарии, показала потрясающую фигуру.

    На своей странице в Instagram она опубликовала снимок, на котором позирует в ярком купальнике. Светлана лежит на доске для серфинга в голубой прозрачной воде (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

    «В ожидании лета», – подписала фото спортсменка.

    Подписчики восхищаются ее невероятным внешним видом и молодостью, ведь женщина выглядит гораздо моложе своих лет.

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    В 61 выглядит на 21. Пенсионерка из Одессы показала шикарную фигуру в бикини (фото)
    В 61 выглядит на 21. Пенсионерка из Одессы показала шикарную фигуру в бикини (фото)
    В 61 выглядит на 21. Пенсионерка из Одессы показала шикарную фигуру в бикини (фото)
    В 61 выглядит на 21. Пенсионерка из Одессы показала шикарную фигуру в бикини (фото)
    В 61 выглядит на 21. Пенсионерка из Одессы показала шикарную фигуру в бикини (фото)
    В 61 выглядит на 21. Пенсионерка из Одессы показала шикарную фигуру в бикини (фото)
    В 61 выглядит на 21. Пенсионерка из Одессы показала шикарную фигуру в бикини (фото)
    В 61 выглядит на 21. Пенсионерка из Одессы показала шикарную фигуру в бикини (фото)
    В 61 выглядит на 21. Пенсионерка из Одессы показала шикарную фигуру в бикини (фото)
    В 61 выглядит на 21. Пенсионерка из Одессы показала шикарную фигуру в бикини (фото)
    В 61 выглядит на 21. Пенсионерка из Одессы показала шикарную фигуру в бикини (фото)
    instagram.com/svetlanagass/

    «Красотка! Восхищаюсь Вами!», «Невероятная женщина», «Светлана, как же Вы радуете глаза! Глядя на Вас, испытываешь эстетическое удовольствие, а вместе с тем осознаешь, что молодость есть молодость духа и она может быть бесконечной», – пишут восторженные поклонники.

    Светлана Гасс проживает в Одессе, у нее есть дочь и внук. Женщина активно занимается спортом и делится впечатляющими результатами в своем личном блоге в социальных сетях. Кроме этого, украинка занимается бизнесом и является управляющей салона красоты.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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