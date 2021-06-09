В США учитель отдал школьнику свою обувь, чтобы он не пропустил выпускной

Джон Батлер просто снял свои туфли и отдал их Давериусу

Окончание средней школы — одно из самых важных событий в жизни подростка. Долгие годы упорной работы завершаются ярким праздничным моментом, который запоминается надолго. Мало кто хочет пропустить подобное.

Однако именно это чуть не случилось с Давериусом Петерсом из средней школы Ханвилл в Бутте (Луизиана, США). Когда в конце мая он направлялся на церемонию вручения аттестатов, у дверей школы его остановила настоящая полиция моды. Парня не пустили в здание из-за черных кроссовок с белой подошвой, которые, как выяснилось, нарушали школьный дресс-код.

Давериус был очень расстроен и не знал, что делать, чтобы все-таки попасть на церемонию и вместе со всеми своими одноклассниками подняться на сцену и получить аттестат. Но через пару минут к нему подошел учитель по имени Джон Батлер, который, узнав о трудном положении школьника, решил ему помочь. Сначала он просто подошел вместе с ним ко входу, надеясь, что парня пропустят, если он будет в компании педагога. Но не тут-то было.

Тогда учитель просто снял свои туфли и отдал их Давериусу, который в считанные секунды добрался до актового зала до того, как его двери закрылись, и все-таки успел на церемонию, пишет Good News Network.

«Это было несложно. Выпускной — один из самых важных моментов в его жизни, и я не хотел, чтобы он его пропустил», — сказал Джон Батлер.

Хотя члены семьи парня и были удивлены изменениями в его гардеробе, они были рады, что действия Джона Батлера не позволили испортить Давериусу такой долгожданный праздник.

Ранее «Скотч» сообщал, что Монатик впервые рассказал, как справился с новостью о смерти отца перед концертом.

Монатик добавил, что именно тогда четко понял, какая нелегкая профессия артиста. Звезда плакал на сцене, впрочем, этого не заметили.

«Хорошо, что много танцую. Пот смешался со слезами, никто ничего не заметил, но это было очень-очень тяжело», — признался певец.